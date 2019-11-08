В ДНР и ЛНР ответили на заявления о смене украинских военных нацгвардией

В ДНР и ЛНР ответили на заявления о смене украинских военных нацгвардией

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прокомментировали заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что после разведения военных в районе Петровского в зону смогут зайти украинские полицейские и нацгвардейцы.

«Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим», — заявил глава ДНР Денис Пушилин, отметив, что, согласно ранее заключенному соглашению, в местах разведения сил не могут находиться никакие вооруженные формирования.

«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, так же зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики — Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», — добавил Пушилин.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «переиначиванием смысла рамочного решения о разведении сил». «Никакое извращенное толкование и попытка подменить суть рамочного решения по распоряжению Запада не изменит его содержания», — пояснил он.

Руководители ДНР и ЛНР пообещали, что на появление в зонах разведения сил украинских нацгвардейцев и полиции последует симметричный ответ в виде ввода представителей силовых ведомств обеих республик — Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел.