Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях после визита в Омск

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о приятных впечатлениях, полученных во время визита в Омск. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Токаев выразил признательность за гостеприимство омичам и отметил «значительную» подготовку в городе к приезду лидеров стран.

«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — сказал он. Президент Казахстана также добавил, что успел за время пребывания посмотреть местные телевизионные передачи. Это, по словам Токаева, позволило ему «окунуться в местную жизнь».

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Мероприятие является площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами двух стран.