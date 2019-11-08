Умер модельер Патрик-Луи Виттон

Праправнук основателя Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон умер во Франции в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на странице дома моды в Instagram.

Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к работе дома моды в 1973 году. «Его опыт и страсть к изготовлению чемоданов постоянно привносили новое в наследие искусства путешествий», — говорится в сообщении.

Французский торговый дом Louis Vuitton был основан Луи Виттоном в 1854 году. Изначально он специализировался на изготовлении чемоданов и дорожных сумок. Дети продолжили дело Виттона, его потомки по настоящий день работают на производстве модных аксессуаров.