Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Правозащитник Сергей Шаров-Делоне умер на 64-ом году жизни. Об этом сообщила руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова на своей странице в Facebook.

По словам Романовой, правозащитник скоропостижно скончался от рака легких. Информацию о смерти также подтвердил его сын Александр.

Сергей Шаров-Делоне родился 27 сентября 1956 года. Его двоюродный брат Вадим Делоне является одним из восьми участников августовской демонстрации 1968 года на Красной площади в Москве. По профессии Сергей Шаров-Делоне занимался восстановлением и охраной памятников архитектуры. Проявлял активность на оппозиционных акциях, был организатором митинга на Болотной в мае 2012 года. В последнее время руководил «Школой общественного защитника» и состоял в команде правозащитной организации «Русь сидящая».