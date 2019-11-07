В «Яндексе» сообщили о получении письма с угрозами

В «Яндексе» сообщили о получении письма с угрозами

В «Яндекс» поступило письмо с угрозами, информация об этом передана правоохранительным органам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

В «Яндексе» уточнили, что инцидент произошел 6 ноября. По данным компании, речь идет о массовой рассылке, затронувшей не только «Яндекс». В пресс-службе отметили, что компания направила всю необходимую информацию в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не обладают никакой информацией по этому делу.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные отправили в «Яндекс» письмо, в котором пригрозили направить на штаб-квартиру компании самодельные беспилотники с грузом взрывчатки и взорвать их в здании. Авторы письма также потребовали выплатить им пять биткойнов с указанием адреса, на который необходимо перевести криптовалюту.