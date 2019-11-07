Лавров не поедет на годовщину падения Берлинской стены

На праздничных церемониях, приуроченных к 30-летней годовщине падения Берлинской стены, Россию будет представлять посол в Германии Сергей Нечаев, сказала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Немецкая сторона направляла приглашение посетить мероприятия по случаю годовщины главе МИД России Сергею Лаврову, однако он не сможет приехать из-за напряженного графика. Об этом РБК заявили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.

Празднования, приуроченные к годовщине падения Берлинской стены, проходят в Германии 4-10 ноября. Участие в мероприятиях подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Его визит в Германию продлится с 6 по 8 ноября, он встретится с канцлером Ангелой Меркель и выступит с речью о сохраняющейся необходимости защищать свободные нации и свободные народы, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Берлинская стена — комплекс сооружений, построенный в Германской Демократической Республике вокруг Западного Берлина и существовавший с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Падение ознаменовало окончание холодной войны.