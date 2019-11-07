В Ставрополе задержали министра строительства и архитектуры края

Следователи задержали министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в период с декабря 2017 года по май 2018 года министр подписал справки о том, какие работы провела одна из фирм, занимавшихся строительством объекта «Легкоатлетический манеж», и сколько они стоили

Как следует из сообщения, речь идет об оплате вентиляционного оборудования и покрытия пола, однако указанные работы не были выполнены, а их стоимость значительно завысили. По данным СК, общая сумма ущерба от действий чиновника составила более 14 млн. руб.

В отношении Когарлыцкого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ведомстве сообщили, что следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2018 году суд поместил под домашний арест первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елену Кильпу, подозревавшуюся в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в декабре 2015 года она подписала контракт с предприятием для создания медиаконтента для продвижения продукции товаропроизводителей региона. Впоследствии она без экспертизы подписала акт о приемке услуг на сумму 9,9 млн руб.