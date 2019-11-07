Власти Петербурга устроили опрос о переименовании станции метро в «Зенит»

Власти Санкт-Петербурга запустили опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская», которая расположена недалеко от «Газпром Арены», в «Зенит». Проголосовать можно на сайте администрации города.

На вопрос «Считаете ли вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?» можно ответить «да», «нет» или «затрудняюсь ответить». Голосование продлится до 21 ноября.

Как сообщала «Фонтанка», президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в марте этого года заявил фанатам, что станцию «Новокрестовская» могут переименовать в ближайшее время. По его словам, новое название позволит увеличить коммерческую отдачу от стадиона.

«Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в «Зенитовскую». Если поддержим, то добьемся. Попробуем это осуществить до конца года», — заключил Медведев.