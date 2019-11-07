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Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя», — заявили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области.

В начале ноября интернете появилась запись из палаты, в которой на кровати сидит пациентка. В помещение входит уборщица, видит испачканный пол и обвиняет в этом пациентку. После этого уборщица окунает тряпку в таз с грязной водой и начинает протирать лицо пациентке.

В минздраве региона тогда сообщили, что видео содержит грубые нарушения прав пациента, и факты, запечатленные на записи, будут проверены. А в отношении сотрудников предприняты меры дисциплинарного наказания.

Администрация ГБ № 2 Миасса также начала свою проверку. Руководство учреждения собиралось обратиться в прокуратуру, чтобы найти автора видеоролика и привлечь его к ответственности за нарушение закона о персональных данных и врачебной тайне.

По имеющейся информации, пациентка, которая стала жертвой грубого обращения, поступила в больницу 31 октября. У нее есть ряд хронических заболеваний и органическое повреждение личности. Из-за этого она не может контролировать свое поведение. Женщине необходимо было провести полный туалет на четвертый день пребывания в палате. Для этого должны были использоваться одноразовые тканевые салфетки и специальная емкость для обработки больных.

Теги: Челябинская область, Миасс, увольнение, врач, больница, новости РБК
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