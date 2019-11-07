Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя», — заявили в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области.

В начале ноября интернете появилась запись из палаты, в которой на кровати сидит пациентка. В помещение входит уборщица, видит испачканный пол и обвиняет в этом пациентку. После этого уборщица окунает тряпку в таз с грязной водой и начинает протирать лицо пациентке.

В минздраве региона тогда сообщили, что видео содержит грубые нарушения прав пациента, и факты, запечатленные на записи, будут проверены. А в отношении сотрудников предприняты меры дисциплинарного наказания.