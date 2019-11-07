Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 06 ноя, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 06 ноя, 12:42
Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 10:28 МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву Политика, 10:26 Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Общество, 10:26 В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе Общество, 10:22 За полгода количество платежей в Bitcoin выросло на 65% Крипто, 10:13 Фантомные стены: как в Европе и России вспоминают о событиях 1989 года Мнение, 10:09 Половой спрос: зачем бренд зубной пасты запустил гендерно обидную рекламу Pro, 10:08 Цифровой пристав: как применяется искусственный интеллект в налогах Индустрия 4.0, 10:06  ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае Экономика, 10:02 Рынок временного персонала в России: кому и когда это выгодно Pro, 10:01 Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний Технологии и медиа, 10:00 Светова отпустили после допроса в Следственном комитете Общество, 10:00 Самые интересные русскоязычные подкасты Партнерский материал, 09:58 Минобороны решило модернизировать три малых ракетных корабля Политика, 09:53
Экономика ,  
0 
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Компания «ВаниноТрансУголь», ВЭБ.РФ и ВТБ подписали соответствующее кредитное соглашение в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Объем выделяемых на угольный кластер средств составит 34 млрд руб. В частности, ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди терминала.

Первая очередь высокотехнологичного угольного терминала в порту Ванино по плану должна быть введена в эксплуатацию в 2020 году. Планируемый грузооборот первой очереди составит 12 млн т угля в год, а общий потенциальный грузооборот — 24 млн т угля.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря, финансирование этого строительства стало первой совместной с ВЭБ.РФ сделкой для банка в сфере портовой инфраструктуры в рамках фабрики проектного финансирования.

Согласно базе СПАРК, АО «ВаниноТрансУголь» входит в управляющую компанию «Колмар», совет директоров возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна Цивилева, а гендиректором является брат губернатора Валерий Цивилев.

АО «Ванинский морской торговый порт» называет себя крупнейшей стивидорной компанией в Хабаровском крае и вторым по грузообороту морским портом в Дальневосточном бассейне. Через него идут грузы в США, Китай, Австралию, Южную Корею, Японию и российские регионы. До 2013 года принадлежал группе «Мечел», которая продала 71% его акций трем кипрским компаниям.

Теги: ВЭБ, ВТБ, терминал, Хабаровский край
Материалы по теме
Строительство «Тамани» Мишеля Литвака профинансировал ВТБ
Бизнес
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter