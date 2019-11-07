ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Компания «ВаниноТрансУголь», ВЭБ.РФ и ВТБ подписали соответствующее кредитное соглашение в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Объем выделяемых на угольный кластер средств составит 34 млрд руб. В частности, ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди терминала.

Первая очередь высокотехнологичного угольного терминала в порту Ванино по плану должна быть введена в эксплуатацию в 2020 году. Планируемый грузооборот первой очереди составит 12 млн т угля в год, а общий потенциальный грузооборот — 24 млн т угля.

По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря, финансирование этого строительства стало первой совместной с ВЭБ.РФ сделкой для банка в сфере портовой инфраструктуры в рамках фабрики проектного финансирования.

Согласно базе СПАРК, АО «ВаниноТрансУголь» входит в управляющую компанию «Колмар», совет директоров возглавляет супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна Цивилева, а гендиректором является брат губернатора Валерий Цивилев.