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Военные эксперты назвали способ уничтожить все авианосцы США за один раз

В случае войны непоправимый ущерб по всему авианосному флоту США могли бы нанести удары крылатыми ракетами по единственной американской верфи, способной строить и ремонтировать атомные авианосцы, в Ньюпорте (штат Вирджиния). Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье в «Военно-промышленном курьере».

По словам Сивкова, верфь в Ньюпорте располагает тремя стапелями (сооружение для постройки судна и спуска его на воду), которые могут принять атомные авианосцы. При этом два стапеля предназначены для среднего и капитального ремонта, а третий — для строительства новых авианосцев.

Сейчас, по данным Сивкова, флот США насчитывает 12 кораблей данного класса, отвечающих современным требованиям. Однако строительство нового авианосца занимает около пяти лет, поэтому верфь не может обеспечить быстрых темпов обновления флота.

«В случае реальной войны с высокотехнологичным противником, в ходе которой вероятны вывод авианосцев из строя или даже их потопление, обеспечить восстановление потенциала авианосного флота США будет очень проблематично», — заявил эксперт.

Так, если по верфи будет нанесен удар крылатыми ракетами, то имеющихся мощностей может не хватить для восстановления авианосцев и строительства новых.

По мнению Сивкова, в случае военного конфликта России и США российской стороне удастся нанести существенный ущерб авианосному флоту противника, если Москва успеет создать достаточное количество противокорабельных ракет.

В то же время эксперт отметил, что российский флот «сильно пострадал» с момента распада СССР. Не так много новых кораблей вводят в эксплуатацию, часть флота составляет долгострой, а его финансирование остается недостаточным, «чего нельзя сказать про американский [флот]».

Начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук подтвердил РБК, что полноценное разрушение верфи в Ньюпорт-Ньюсе нанесло бы непоправимый ущерб всему американскому авианосному флоту. Однако он отметил, что сделать это практически невозможно.

«Это проблематично с точки зрения того, что они очень хорошо защищены от ударов с воздуха. То есть это нужно проводить целую воздушную операцию по уничтожению этих заводов», — пояснил он.

Матвийчук также подчеркнул, что верфь можно «подавить», но лишь на полтора месяца, после чего она восстановится. А 100% уничтожение «практически невыполнимо».

Теги: Россия, США, авианосцы, новости РБК
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