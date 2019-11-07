В шести районах Камчатки предупредили об опасности схода лавин

В шести районах Камчатки предупредили об опасности схода лавин

В шести районах Камчатского края объявили предупреждение о лавинной опасности, говорится на сайте Камчатского регионального противолавинного центра.

Предупреждение будет действовать с 8 по 10 ноября в Усть-Большерецком, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Быстринском и Соболевском районах.

Как сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на региональный противолавинный центр, туристам, охотникам, а также любителям экстремальных видов спорта рекомендовано воздержаться от проведения мероприятий в горах в период предупреждения.

По данным специалистов, пишет издание, из 300 тыс. км горной территории Камчатки половина подвержена интенсивному сходу лавин.