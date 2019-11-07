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Американский F-16 выронил ракету во время учебного полета над Японией

Истребитель F-16 ВВС США во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Ракета упала вне установленной зоны проведения учебных полетов. Данных о повреждениях или пострадавших не поступало. Информацию о случившемся подтвердило Министерство обороны Японии. Ведомство ждет от американской стороны дополнительной информации об инциденте. Американские военные приступили к расследованию причин случившегося и начали поиски учебного снаряда, отмечает телеканал.

Командование сил США в Японии сообщило на своей странице в Twitter, что самолет выпустил ракету в 5 км от полигона.

Теги: ВВС США, F-16, Япония, учебный полет, ракета
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