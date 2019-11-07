В театре Лондона во время спектакля обрушилась часть потолка

В театре Лондона во время спектакля обрушилась часть потолка

Часть потолка обрушилась в лондонском театре Пикадилли (Piccadilly Theatre) во время спектакля. Об этом сообщает телеканал Sky News

Инцидент произошел во время показа постановки под названием «Смерть коммивояжера» с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли. Телеканал опубликовал фотографию, сделанную зрителями спектакля. На снимке запечатлена дыра в потолке размером примерно три на два метра. Из нее свисают провода.

В заявлении Скотленд-Ярда в Twitter сообщается, что полиция прибыла на место происшествия около 19:59 (16:59 мск). Все зрители покинули здание театре, однако несколько человек получили незначительные травмы, добавляется в сообщении.

Из-за происшествия на одноименной улице Пикадилли, пролегающей вблизи театра, было перекрыто движение транспорта. Полиция рекомендовала водителям пользоваться альтернативными маршрутами.

Театр Пикккадилли был построен в 1928 году по проекту архитекторов Эдварда Стоуна и Берти Кру для Эдварда Лориллара — продюсера театра и кино первой половины XX века.