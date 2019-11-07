В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов

В Петербурге полицейского ранили во время проверки документов

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге стали участниками стрельбы при проверке документов у водителя иномарки. Об сообщается на странице в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. По данным интернет-издания «Фонтанка», за рулем отцовского автомобиля Volkswagen Scirocco находился 37-летний Евгений Сапенко. Он ехал из центра Петербурга в район Горелово. У перекрестка проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе его остановили полицейские и попросили документы на проверку. Водитель иномарки отреагировал на просьбу остановиться. Однако в момент проверки он резко стартовал и сбил полицейского. Напарник применил табельное оружие, выстрелив несколько раз. В результате прапорщика ППСП Красносельского УМВД госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автомобиль водитель обнаружили брошенным на улице Пионерстроя. Сапенко успел отбежать метров на двести, однако впоследствии он был задержан

«Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — подтвердили изданию в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области.