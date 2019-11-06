В Великобритании 45 человек пострадали из-за утечки угарного газа

В Великобритании 45 человек пострадали от утечки угарного газа. Об этом сообщила служба скорой помощи юго-восточного побережья в Twitter.

Инцидент произошел в населенном пункте Лэнгли (графство Кент). По данным службы скорой помощи, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии, и только один был госпитализирован. Ранее служба сообщала о 57 пострадавших. Сообщение о предполагаемой утечке химикатов поступило около 14:20 по местному времени (17:20 мск).

По данным SkyNews, на месте находятся 5 пожарных машин более 40 человек пожарной охраны.

Как пишет The Telegraph, пострадавшие — фермеры, занимавшиеся упаковкой фруктов. Все они работали на одной ферме и начали жаловаться на головокружений и тошноту.

В январе этого года в Монреале 35 учеников и восемь сотрудников начальной школы отравились угарным газом. По данным пожарной охраны города, предварительной причиной утечки газа стала неисправная система отопления. Все пострадавшие были госпитализированы.