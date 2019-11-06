Пассажиров и экипаж вывели из салона «угнанного» самолета в Нидерландах

Пассажиров и экипаж вывели из салона «угнанного» самолета в Нидерландах

Пассажиры и экипаж самолета, который, предположительно, был угнан из амстердамского аэропорта Схипхол, благополучно покинули салон лайнера. Об этом сообщила полиция Голландии в своем микроблоге в Twitter.

«Пассажиры и экипаж свободны. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее нидерландское издание Telegraaf со ссылкой на несколько источников сообщило о возможном угоне самолета. Источники издания отмечали, что речь идет о рейсе UX1094 AirEuropa, направлявшегося из Амстердама в Мадрид.