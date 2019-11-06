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В Турции пропал россиянин

В Турции пропал россиянин Никита Василевский, к его поискам подключились российские дипломаты и волонтеры местной российской диаспоры. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Анкаре.

«Данный факт подтверждаем, с правоохранительными органами находимся на связи», — заявили РБК в генеральном консульстве России в Анталье.

С просьбой помочь в поисках 25-летнего Василевского в генконсульство России в Анталье обратилась его мать Юлия Коваленко. По ее словам, он пропал в турецком городе Сиде 1 ноября. «В связи с данным обращением Генконсульством направлен запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина. Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника», — сообщили в посольстве.

Как пишет портал PG11.ru, Василевский — уроженец Сыктывкара, однако в настоящее время проживает вместе с матерью в Германии. Незадолго до исчезновения он отправился в Турцию, после чего связь с ним оборвалась. Связаться с ним пытались родственники. В отеле, где он остановился, им сообщили, что вещи молодого человека остались на месте, но видели его в последний раз 1 ноября.

Теги: Посольство, Турция, исчезновение, новости РБК
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