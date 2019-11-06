СМИ показали кадры первой посадки Су-27К на крейсер «Адмирал Кузнецов»

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в YouTube кадры осуществленной в 1989 году первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К на палубу авианесущего крейсера «Тбилиси» (впоследствии его назвали «Адмирал Кузнецов». — РБК). Видео предоставила Объединенная авиастроительная корпорация.

В ролике видно, как самолет приземлился на палубу, после чего пилота Виктора Пугачева приветствуют и поздравляют коллеги. Они также взяли его на руки и подбросили несколько раз в воздух. Среди присутствовавших был генеральный конструктор Михаил Симонов.

Подготовка к посадке проходила на военном аэродроме в городе Саки в Крыму.

«На каком-то этапе полета, на очередном заходе была получена команда, что будем работать «по полной». Это означало, что надо готовиться к посадке. Я подтвердил: понял, «по полной». Запросил необходимые данные у штурмана-испытателя Николая Алферова, который находился на корабле. И таким образом мы поняли, что следующий заход нужно делать по-боевому. Я подготовился, выпустил гак… В общем-то, из всех заходов этот отличался тем, что нужно было выпустить гак и пройти до касания, до палубы, что и требовалось», — описывал опыт первой посадки в интервью ТАСС Пугачев.