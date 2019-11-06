Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Заподозренного в причастности к убийству главы Центра «Э» отпустили Общество, 21:51 Десять человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью» в Дагестане Общество, 21:44 Финская таможня 3 года считала пошлины по неверным курсам рубля и доллара Общество, 21:37 В Турции пропал россиянин Общество, 21:32 Превентивная медицина: что такое персонализация здорового образа жизни РБК и Райффайзенбанк, 21:25 СМИ показали кадры первой посадки Су-27К на крейсер «Адмирал Кузнецов» Общество, 21:24 Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации Общество, 21:12 Почему версия атаки ИГ на погранзаставу в Таджикистане вызывает сомнения Политика, 21:06 МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса Экономика, 20:58 «Локомотив» играет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Онлайн Спорт, 20:55 Депутат анонсировал законопроект об упрощении получения гражданства Политика, 20:53 Следователи закончили обыск у либертарианца Светова Общество, 20:50 Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев РБК и ГАЗ, 20:45 Главу Минздрава Подмосковья освободили от должности Политика, 20:44
Общество ,  
0 
СМИ показали кадры первой посадки Су-27К на крейсер «Адмирал Кузнецов»

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в YouTube кадры осуществленной в 1989 году первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К на палубу авианесущего крейсера «Тбилиси» (впоследствии его назвали «Адмирал Кузнецов». — РБК). Видео предоставила Объединенная авиастроительная корпорация.

В ролике видно, как самолет приземлился на палубу, после чего пилота Виктора Пугачева приветствуют и поздравляют коллеги. Они также взяли его на руки и подбросили несколько раз в воздух. Среди присутствовавших был генеральный конструктор Михаил Симонов.

Подготовка к посадке проходила на военном аэродроме в городе Саки в Крыму.

«На каком-то этапе полета, на очередном заходе была получена команда, что будем работать «по полной». Это означало, что надо готовиться к посадке. Я подтвердил: понял, «по полной». Запросил необходимые данные у штурмана-испытателя Николая Алферова, который находился на корабле. И таким образом мы поняли, что следующий заход нужно делать по-боевому. Я подготовился, выпустил гак… В общем-то, из всех заходов этот отличался тем, что нужно было выпустить гак и пройти до касания, до палубы, что и требовалось», — описывал опыт первой посадки в интервью ТАСС Пугачев.

Проектом руководил Симонов, а ведущим инженером по летным испытаниям стал Константин Марбашев. Первые испытания самолеты Су-27К проводили в 1987 году. До момента приземления на палубу корабля истребитель выполнил около 300 полетов.

Теги: «Адмирал Кузнецов», Су-27
Материалы по теме
ОСК пообещала новую систему ПВО на «Адмирале Кузнецове» после ремонта
Политика
СМИ узнали причину крушения самолетов на «Адмирале Кузнецове»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter