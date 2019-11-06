В МЧС позвонили с угрозой сбросить в Химках взрывчатку с квадрокоптера

В МЧС позвонили с угрозой сбросить в Химках взрывчатку с квадрокоптера

В МЧС поступил анонимный звонок. Неизвестный пригрозил сбросить с квадрокоптера взрывное устройство на автомобильную парковку возле магазина «Леруа Мерлен». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Угроза в результате не подтвердилась. Прибывшие к магазину специалисты квадрокоптер там не нашли, сообщает агентство «РИА Новости».

Эвакуация посетителей и персонала в магазине не проводилась, добавили там.