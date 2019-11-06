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Россияне начали видеть в полицейских справедливых и компетентных людей

За 10 лет россияне стали лучше относиться к полиции, следует из материалов опроса, который провел ВЦИОМ незадолго до Дня сотрудников органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. Так, если в 2009 году «хорошо и очень хорошо» работу милиции оценивали 14%, то теперь этот показатель вырос до 36%.

Доверие к полицейским с 2012 года выросло с 35 до 54%. Однако в данных ВЦИОМа приводятся и сведения из прошлогоднего опроса, где о доверии к полиции говорили 57% граждан. При этом за последние 12 месяцев доверие снизилось практически ко всем подразделениям, в том числе к ГИБДД (с 53 до 52%) и к сотрудникам ППС (с 57 до 54%).

Изменилось за семь лет и восприятие образа полицейского. Например, в 2012 году равное количество опрошенных назвали сотрудников МВД «справедливыми» и «несправедливыми». Теперь же 46% считают, что полицейские действуют по справедливости. 52% считают их компетентными, 53% дружелюбными, 55% готовыми помочь. 44% уверены, что типичный российский полицейский неподкупен, 23% увидели в нем взяточника.

Опрос был проведен 1 ноября методом телефонного интервью. Всего в нем приняли участие 1800 респондентов.

Теги: ВЦИОМ, полиция
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