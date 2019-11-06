На 72-м году умер академик РАН Константин Скрябин — автор фундаментальных исследований в области структурной и функциональной геномики. Как сообщается на сайте исследовательского центра РАН «Фундаментальные основы биотехнологии», ученый ушел из жизни 5 ноября.

Скрябин был выпускником биофака МГУ и учеником молекулярного биолога Александра Баева. В конце 1970-х он стал одним из организаторов работ по секвенированию нуклеотидных последовательностей ДНК. За них в 1983 году он получил Государственную премию СССР.

В 1991 году Скрябин основал новый академический институт — Центр «Биоинженерия» РАН, который занимался исследованиями в области молекулярной биологии и генетической инженерии, а также практическим внедрением полученных результатов в биотехнологию и медицину. Под руководством Скрябина в России были созданы новые сорта картофеля, устойчивые к гербицидам, вирусам и насекомым-вредителям.

С середины 2000-х Скрябин занимался исследованиями в области геномики. Под его руководством были выполнены проекты по изучению генетических основ развития рака почки, по расшифровке геномов картофеля и пшеницы; геномов различных микроорганизмов.