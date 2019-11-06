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Политика ,  
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Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован данными о производительности харьковского завода имени В.А.Малышева. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ», — сказал он.

Зеленский напомнил, что во времена Советского Союза на этом заводе производили по 900 танков в год. Президент добавил, что помимо этого на заводах оборонно-промышленного комплекса также есть задолженности по зарплате, а сотрудники работают зимой при нулевой температуре.

Украинский лидер заявил, что по этой проблеме нужно собрать кабинет министров и представителей правоохранительных органов.

УНИАН сообщает, что Зеленский пообещал погасить задолженность по зарплате предприятий «Укроборонпрома». Гендиректор концерна Айварас Абромавичус рассказал, что общие долги предприятий достигли 10,5 млрд гривен, из которых по зарплате — 450 млн гривен.

Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А.Малышева в советское время был одним из ведущих танкостроительных предприятий. В эвакуации на Урале завод производил танки Т-34. В послевоенное время он выпускал танки Т-54, Т-55, Т-64, Т-80, Т-80У и Т-80УД. После распада Советского Союза в серию пошли танки Т-84 в нескольких модификациях, однако количество выпущенных машин за все время не превысило нескольких десятков.

Теги: Владимир Зеленский, «Укроборонпром», предприятия
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