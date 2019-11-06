Чиновника на Ямале уволили после тендера на утилизацию портрета Медведева

Заместитель управляющего делами администрации Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Кокшаров покинул пост. Об этом РБК сообщила начальник управления информации и общественных связей администрации муниципального образования Надымской район Елена Крысина.

«Алексей Кокшаров больше не работает в администрации муниципального образования Надымский район», — сообщила она. На вопрос, было ли это его собственным решением или чьим-то другим, Крысина отвечать отказалась.

Администрация Надымского района ЯНАО в октябре объявила тендер на сумму в 256 тыс. руб. по утилизации компьютеров, офисного оборудования и мебели в октябре. Среди упомянутых в перечне предметов указаны, в том числе ковры, кресла, холодильник и два портрета председателя правительства России Дмитрия Медведева (в материале указан в качестве президента России). «Оказание услуг по утилизации портрета президента РФ Д.А.Медведева», — говорится в материалах закупок.

В документе, размещенном на сайте госзакупок в качестве ответственного должностного лица, указан Лиманов Д.В. Однако, как пишет информационное агентство «ЯмалPRO», документ о размещении тендера на утилизацию, в том числе портретов Медведева, подписал именно Кокшаров. Агентство Ura.ru со ссылкой на источник в администрации также связывает увольнение чиновника со скандалом из-за утилизации портрета премьера.