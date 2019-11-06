В Самаре умер актер-эпизодник из «Улиц разбитых фонарей»

В Самаре на 48-м году жизни скончался актер театра и кино, педагог Виталий Жигалин. Об этом сообщается в Facebook Самарского академического театра драмы имени Горького.

Причина смерти не называется. Гражданская панихида пройдет 8 ноября в помещении Дома актера на Вилоновской улице, 24.

Запись в facebook пользователя SamaraDramaTheatre

«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество ярких образов. Он запомнится как импульсивный актер, обладавший сильной творческой энергетикой», — говорится в сообщении театра.

Жигалин работал в Самарском академическом театре драмы с 1995 года. Был занят в таких спектаклях, как «Полковник-птица», «Шесть персонажей в поисках автора», «Человек из Ламанчи», «Три сестры» и др. Снимался в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский», «Тайны следствия» и «Литейный».