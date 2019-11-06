«Россети» повысят планку по выплате дивидендов

ПАО «Россети» может довести выплату дивидендов до 75% от чистой прибыли с 2020 года, привязав базу выплат к РСБУ, сообщили источники газеты «Коммерсантъ».

Источник РБК, близкий к «Россетям», подтвердил предложение компании направлять на дивиденды 75% прибыли от РСБУ. Компания внесла в Минэнерго новую дивидендную политику, говорит собеседник, близкий к ведомству.

Если «Россети» понесут убытки по РСБУ по итогам года, акционерам выплатят промежуточные дивиденды — за первый квартал, полугодие или девять месяцев. Компания передала данные по новой дивидендной политике в Минэнерго, заявили собеседники «Коммерсанта».

Как сообщили РБК в ПАО «Россети», компания заинтересована в прозрачном и понятном» расчете дивидендных выплат. Сейчас она сформировала предложения, учитывающие особенности корпоративной структуры группы, сокращающие число корректировок дивидендной базы и направленные на рост объема дивидендных выплат в будущем. «Доля чистой прибыли, которая будет направляться на распределение, в настоящий момент обсуждается», — заявили в компании, отметив, что окончательное решение по объему дивидендных выплат по итогам определенного отчетного периода принимает правительство.

ПАО «Россети» — холдинг, включающий Федеральную сетевую компанию и Межрегиональные распределительные сетевые компании, а также разные институты и строительные организации. 88% компании владеет Росимущество.