Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» из-за климата

Более 11 тыс. ученых из 153 стран подписались под документом, в котором предупреждают, что, если не предпринять срочных мер для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, человечество ожидают «неописуемые страдания».

Авторы отмечают, что на проблему неоднократно обращали внимание, однако выбросы газов продолжают расти и оказывать разрушительное влияние на климат. При этом большинство публичных дискуссий об изменении климата посвящено повышению температуры на поверхности, то есть не охватывают всех сфер, на которые влияет жизнедеятельность человека.

Ученые указали, что климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением и наиболее богатые страны в большей степени несут ответственность за выбросы: как правило, там соответствующие показатели на душу населения выше, чем в других государствах.

Для решения проблемы авторы предлагают внедрить методы повышения энергоэффективности и заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии, сократить выбросы черного углерода и гидрофторуглеродов, заняться восстановлением экосистемы Земли, снизить глобальное потребление продуктов животного происхождения и сократить добычу металлов.