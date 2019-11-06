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Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американских СМИ

В Соединенных Штатах появились новые антироссийские публикации в СМИ с «абсурдными» обвинениями, при этом ответы российской стороны зачастую попадают под цензуру или не публикуются, заявили в Facebook в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии назвали появление подобных материалов «срежиссированной попыткой поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию». Как отметили в посольстве, обвинения, выдвигаемые в американской прессе, «абсурдные» и ничем не подкреплены, а авторы статей продвигают единственный тезис — о «враждебной линии Москвы».

По мнению дипломатов, такое поведение американских СМИ ставит под сомнение их объективность. Как отметили в посольстве, пресса США запрашивает мнение российской стороны лишь чтобы соблюсти определенные формальности и полученные ответы при этом часто попадают под цензуру или не публикуются.

3 ноября официальный представитель МИДа Мария Захарова раскритиковала материал газеты The New York Times. По ее словам, статья издания о задержанном в Москве самолете с заболевшим американским атташе — это «скандал», «подлог в чистом виде» и «фейк».

Теги: посольство России в США, американские СМИ
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