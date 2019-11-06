В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

«Ситуация серьезная, поскольку Россия действительно может заставить Белоруссию объединиться. На нее оказывается давление», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, европейские страны должны поддержать суверенитет Белоруссии, несмотря на то, что демократия в стране «неидеальна» и страна нуждается в реформах.

По словам начальника Геншатаба вооруженных сил Польши Раймунда Анджейчака, интеграция России и Белоруссии является «абсолютно невероятной» и затрагивает системы командования, управления и ПВО.

Экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу сообщил об отсутствии иллюзий по поводу того, что Белоруссия «пойдет таким же курсом, как Украина или Грузия». Тем не менее, отметил он, страны Запада должны проявлять осторожность, чтобы интеграция «не зашла слишком далеко».

Дорожные карты по интеграции России и Белоруссии представят президентам сторон до 1 декабря. В октябре президент России Владимир Путин поручил органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных отраслях до 1 января 2020 года.