Красноярский ГУФСИН начал проверку из-за видео с насилием над заключенным

ГУФСИН России по Красноярскому краю назначил служебную проверку после появления в сети видео с издевательствами над заключенным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления.

«Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявили в ведомстве.

Ранее NGS24.RU опубликовало видео, снятое в исправительной колонии № 17 Красноярска, где сотрудник заставляет заключенного убирать территорию. Когда осужденный отказывается, работник колонии опускает его голову в унитаз. По данным издания, на видео фигурирует человек, похожий на начальника отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17.

В сентябре прокуратура начали проверку после публикации в интернете информации о факте избиения одного из заключенных в Соликамской колонии. Позднее следствие подтвердило, что двое отбывающих наказание совершили с применением насилия действия сексуального характера в отношении еще одного осужденного.