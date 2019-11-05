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Подозреваемый в убийстве девушки в Адыгее показал место ее захоронения

Место захоронения пропавшей в мае 16-летней жительницы Адыгеи указал задержанный подозреваемый в ее убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслана Сетова.

В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что оперативники задержали 47-летнего предполагаемого убийцу девушки, который «под давлением улик стал давать признательные показания».

Детский омбудсмен Республики Адыгея Александр Ивашин сообщил, что причиной убийства мог быть телефон девушки, передает портал «Кубань24». По словам Ивашина, подозреваемый встретил свою жертву у реки, знакомы они не были.

Старшеклассница пропала 24 мая 2019 года. Она вышла из здания лицея № 34 в Майкопе около 11:10 по местному времени, но так и не дошла до дома. Ее поисками занимались более 60 сотрудников полиции и 200 волонтеров.

По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство). Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: СК, убийство, Адыгея, пропавшие дети
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