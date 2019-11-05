Жанна д'Арк уедет из России и станет министром в Руанде

Жанна д'Арк уедет из России и станет министром в Руанде

Жанна д'Арк Мужавамария покидает пост чрезвычайного и полномочного посла Руанды в России и уезжает на родину, чтобы занять кресло министра окружающей среды. Об этом сообщает руандийская газета The New Times.

Президент Поль Кагаме вечером 4 ноября произвел ряд перестановок в кабинете министров. Бывший глава Министерства окружающей среды Винсент Бирута назначен руководить МИДом. Его место и займет Жанна д'Арк.

Жанна д'Арк Мужавамария — руандийский политик. Она получила образование в России, окончив в 1997 году факультет физико-математических и естественных наук РУДН по специальности «химия».

С 2006 по 2008 год она занимала пост министра образования, науки, технологий и исследований. В 2013 году ее назначили руководителем дипмиссии в России.