Участники Pussy Riot заявили о задержании на концерте Scorpions

В Москве на концерте группы Scorpions задержали Петра Верзилова (является издателем «Медиазоны») и активистку Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сам Верзилов сообщил в своем Twitter.

«Задерживают на концерте Scorpions в ВТБ Арене меня и Нику», — написал он. Примерно через 20 минут он опубликовал снятое на мобильный телефон видео задержания. На нем с ним разговаривают двое полицейских. Верзилов требует от них показать документы в соответствии с законом «О полиции», однако они отказываются сделать это на камеру.

Как сообщает Верзилов, на концерт Scorpions он и Никульшина пришли по приглашению фронтмена группы Рудольфа Шенкера. Перед концертом вместе с ним они были на обеде, посвященном Михаилу Горбачеву и падению Берлинской стены, произошедшему 30 лет назад, в ноябре 1989 года.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Петр Верзилов был одним из участников арт-группы «Война» и Pussy Riot. Вместе с Никульшиной 15 июля 2018 года во время финального матча чемпионата мира по футболу он выбежал на поле в Лужниках. Вместе с ними были также Ольга Курачева и Ольга Пахтусова. Активисты были одеты в форму полицейских. Произошедшее они назвали акцией «Милиционер вступает в игру» и посвятили ее политическим заключенным в России.