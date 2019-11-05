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Участники Pussy Riot заявили о задержании на концерте Scorpions

В Москве на концерте группы Scorpions задержали Петра Верзилова (является издателем «Медиазоны») и активистку Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сам Верзилов сообщил в своем Twitter.

«Задерживают на концерте Scorpions в ВТБ Арене меня и Нику», — написал он. Примерно через 20 минут он опубликовал снятое на мобильный телефон видео задержания. На нем с ним разговаривают двое полицейских. Верзилов требует от них показать документы в соответствии с законом «О полиции», однако они отказываются сделать это на камеру.

Как сообщает Верзилов, на концерт Scorpions он и Никульшина пришли по приглашению фронтмена группы Рудольфа Шенкера. Перед концертом вместе с ним они были на обеде, посвященном Михаилу Горбачеву и падению Берлинской стены, произошедшему 30 лет назад, в ноябре 1989 года.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Петр Верзилов был одним из участников арт-группы «Война» и Pussy Riot. Вместе с Никульшиной 15 июля 2018 года во время финального матча чемпионата мира по футболу он выбежал на поле в Лужниках. Вместе с ними были также Ольга Курачева и Ольга Пахтусова. Активисты были одеты в форму полицейских. Произошедшее они назвали акцией «Милиционер вступает в игру» и посвятили ее политическим заключенным в России.

Суд арестовал Верзилова, Никульшину, Пахтусову и Курачеву на 15 суток и оштрафовал каждого на 1,5 тыс. руб.

Теги: Pussy Riot, задержание, концерт, новости РБК
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