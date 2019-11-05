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«Русским витязям» передали новые Су-35С

Компания «Сухой» передала пилотажной группе «Русские витязи» четыре самолета Су-35С, сообщает пресс-служба авиационного холдинга.

Машины были построены на заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Одну из них протестировал летчик-испытатель завода Денис Яровой. Программа полета включала в себя в том числе и режимы, которые используются «Русскими витязями» во время выступлений.

После приземления пилот доложил, что замечаний к воздушному судну нет. В компании «Сухой» добавили, что все Су-35С имеют серийную комплектацию, свойственную всем машинам, используемым пилотажной группой.

На заводе самолеты уже покрасили в фирменную расцветку «Русских витязей» — цвета российского флага: белый, синий и красный.

По словам инженера-технолога ОГМт Ирины Бочкаревой, выполнение заказа на покраску стало профессиональным вызовом для специалистов цеха покрытий КнААЗ.

«Во-первых, используется глянцевая эмаль, что для нас не совсем привычно. Во-вторых, очень много информации размещено на борту», — рассказала она. Сотрудники завода приклеивали мелкие шаблоны, наносили краску, дожидались высыхания и повторяли этот процесс 12 раз. В некоторых случаях работы выполнялись вручную кистью. Окраска одного самолета занимала 12 дней.

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Пилотажная группа «Русские витязи» сформирована ВВС России в 1991 году. За годы существования пилоты группы летали на Су-27П, Су-27УБ и Су-30СМ. Это единственная пилотажная группа в мире, выполняющая групповой пилотаж на тяжелых истребителях.

Теги: «Русские витязи», Су-35, самолеты
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