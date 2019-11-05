«Русским витязям» передали новые Су-35С

Компания «Сухой» передала пилотажной группе «Русские витязи» четыре самолета Су-35С, сообщает пресс-служба авиационного холдинга.

Машины были построены на заводе им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Одну из них протестировал летчик-испытатель завода Денис Яровой. Программа полета включала в себя в том числе и режимы, которые используются «Русскими витязями» во время выступлений.

После приземления пилот доложил, что замечаний к воздушному судну нет. В компании «Сухой» добавили, что все Су-35С имеют серийную комплектацию, свойственную всем машинам, используемым пилотажной группой.

На заводе самолеты уже покрасили в фирменную расцветку «Русских витязей» — цвета российского флага: белый, синий и красный.

По словам инженера-технолога ОГМт Ирины Бочкаревой, выполнение заказа на покраску стало профессиональным вызовом для специалистов цеха покрытий КнААЗ.