Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович

Актер театра Et Cetera Петр Смидович умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В театре отметили, что перед смертью он долго болел. «Очень тяжело терять друга, а Петр Глебович был нашим другом, и очень тяжело понимать, какого большого артиста потерял наш театр, и не только наш театр, но и вся отечественная сцена», — говорится в сообщении.

Петр Смидович родился в 1953 году. Он окончил Школу-студию МХАТ и в 1977 году начал служить в Художественном театре. После разделения театра он работал во МХАТе им. Горького. В 2001 году перешел в Et Cetera.

Он был режиссером, композитором и исполнителем главной роли в спектакле «Полоумный Журден» по пьесе Михаила Булгакова, исполнял ведущие роли в спектаклях «Мертвые души», «Дачники».

Смидович также снимался на телевидении, в числе его работ — сериалы «Сыщики-2», «Сыщики-4», «Сыщики-5», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2», «МУР есть МУР».