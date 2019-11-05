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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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Минздрав проверит информацию об умытой половой тряпкой пациентке в Миассе

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку информации о том, что уборщица городской больницы № 2 в Миассе умыла пациентку половой тряпкой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудница больницы вытирает лицо пациентки тряпкой.

«Видеосюжет об инциденте содержит материалы, отражающие нарушение прав человека», — заявили в Минздраве. В сообщении также сказано, что по результатам проверки в отношении сотрудников, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры.

В городской больнице № 2 РБК сообщили, что администрация также начала проверку в отделении травматологии и ортопедии, где произошел инцидент. «Кроме того, администрацией учреждения решается вопрос о направлении обращения в органы прокуратуры с целью установления автора ролика и привлечения его к ответственности за нарушение закона о персональных данных и врачебной тайны», — заявили в больнице.

По предварительным данным, пациентка поступила в медицинское учреждение 31 октября. Как сообщили в больнице, она «имеет ряд хронических заболеваний, в силу которых не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности». На четвертый день нахождения пациентки в больнице ей было необходимо провести полный туалет. В больнице отметили, что для этого должны использоваться одноразовые тканевые салфетки и специальная емкость для обработки больных.

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Ранее видео из больницы № 2 города Миасса опубликовала «Комсомольская правда. Челябинск». В описании видео говорилось, что уборщица вытерла половой тряпкой лицо пациентки.

Теги: Миасс, больница, пациент, новости РБК
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