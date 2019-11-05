Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Российский военачальник генерал-полковник Анатолий Ноговицын умер в возрасте 67 лет. Об этом РБК сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Дерябин также сообщил ТАСС, что Ноговицын болел, но о точной причине смерти ему не известно.

Ноговицын родился 29 апреля 1952 года. Он окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, а также Военную академию Генштаба ВВС России. За свою службу Ноговицын освоил более десяти типов самолетов и провел полеты, общая длительность которых составляет более 2,8 тыс. часов. В 2007 году он был удостоен звания Заслуженного летчика России.

В июле 2008 года его назначили замначальника Генштаба Вооруженных сил России. Ноговицын, занимая эту должность, проводил регулярные пресс-конференции, на которых сообщал о ходе конфликта в Южной Осетии.

Он ушел отставку в мае 2012 года.