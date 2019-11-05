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Умер олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Победитель Олимпиады 1996 года в Атланте гимнаст Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет, сообщил в Instagram его партнер по команде Алексей Немов.

«Димы больше нет с нами... Пусть земля ему будет пухом... Спасибо всем, кто молился за его здоровье», — написал он.

3 ноября Немов сообщил, что врачи констатировали у Василенко смерть мозга, спортсмен был подключен к аппаратам поддержания жизнедеятельности.

Василенко родился в Черкесске в 1975 году, он окончил Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет. В 1994 году он завоевал серебро в командном зачете на чемпионате мира по гимнастике в Дортмунде, в следующем году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России. В 1996 году Василенко получил золотую медаль на Олимпиаде в Атланте.

В 2008 году у Василенко диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимую болезнь, из-за которой гимнаста полностью парализовало, сообщает ТАСС.

Теги: олимпийский чемпион
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