В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое ее детей

В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое ее детей

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района Республики Башкортостан. В результате погибли женщина и двое ее детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о пожаре в 03:52 (01:52 мск). На место прибыли силы и средства МЧС России, а также сотрудники полиции и медики.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение одноэтажного дома площадью 54 кв. м. В тушении участвовали 24 человека, было задействовано 11 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали в 04:46.

На месте происшествия были обнаружены тела погибшей женщины 1990 года рождения и двоих детей — 2011 и 2017 годов рождения. Также в результате происшествия пострадали трое мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения, их госпитализировали.