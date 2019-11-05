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В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом

В России летом 2020 года может появиться налоговый вычет за расходы на услуги фитнеса. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его словам, соответствующий законопроект уже находится в правительстве, а в декабре кабмин может внести документ в Госдуму.

Гутенев выразил мнение, что нижняя палата парламента поддержит эту инициативу, поэтому первое чтение законопроекта может пройти до конца 2019 года. Он назвал реалистичным сценарий принятия закона летом следующего года.

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Депутат также отметил, что было бы логичнее работодателям компенсировать затраты на занятия спортом своим сотрудникам.

Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил изданию, что поддержит инициативу. В пресс-службе правительства рассказали «Известиям», что кабмин готов рассмотреть поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином.

В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения налогового вычета за расходы на занятия спортом. В конце января текущего года Минфин разработал законопроект. Его обсуждение на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов уже завершено. Согласно документу, россияне смогут вернуть 13% от стоимости, например, годового абонемента в спортзал. Налоговый вычет планировали ввести в январе 2020 года.

Теги: фитнес, налоговый вычет, спорт
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