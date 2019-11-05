В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом

В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом

В России летом 2020 года может появиться налоговый вычет за расходы на услуги фитнеса. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

По его словам, соответствующий законопроект уже находится в правительстве, а в декабре кабмин может внести документ в Госдуму.

Гутенев выразил мнение, что нижняя палата парламента поддержит эту инициативу, поэтому первое чтение законопроекта может пройти до конца 2019 года. Он назвал реалистичным сценарий принятия закона летом следующего года.

Депутат также отметил, что было бы логичнее работодателям компенсировать затраты на занятия спортом своим сотрудникам.