Британия понизила уровень террористической угрозы

Великобритания понизила уровень террористической угрозы с «серьезного» до «существенного», сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Прити Пател.

«Несмотря на изменение уровня угрозы, терроризм остается одним из самых прямых и непосредственных рисков для нашей национальной безопасности», — отметила Пател. Она объяснила, что «существенный» (третий по британской пятибалльной шкале) уровень означает высокий риск возникновения террористических атак, а также то, что они могут произойти без предупреждения.

Самый высокий «критический» уровень террористической угрозы в Великобритании объявляли в 2017 году после теракта на «Манчестер Арене». Взрыв произошел после выступления певицы Арианы Гранде 22 мая, в результате погибли 22 человека. По словам Терезы Мэй, которая тогда была премьер-министром Британии, «критический» уровень означает, что следующее нападение может быть неизбежно. Через несколько дней, 27 мая, уровень вернули на «серьезную» отметку.