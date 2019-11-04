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Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб. При этом на должностных лиц штраф будет налагаться в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

В январе этого года в силу вступил закон, запрещающий производство порошкового алкоголя. Документ вводит понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция», с помощью которой получают жидкость, содержащую этиловый спирт более 0,5% от объема. В Госдуме отмечали, что безопасность «сухого алкоголя» не подтверждена, а при существенном увеличении концентрации порошка в напитке он может быть смертельно опасным для человека.

В Роспотребнадзоре заявляли, что этиловый спирт, содержащийся в порошке, всасывается слизистыми оболочками и поступает в кровь, что, в свою очередь, может приводить к сильному алкогольному опьянению, ожогу слизистых и интоксикации.

План по борьбе с распространением порошкового алкоголя правительство утвердило в 2015 году.

Теги: Владимир Путин, порошковый алкоголь, штрафы
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