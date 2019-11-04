На месте расположения российской военной базы под Ереваном возник пожар

На аэродроме Эребуни вблизи Еревана, где расположена совместная армяно-российская авиабаза, загорелась крыша. Об этом пишет Tert.am со ссылкой на сообщение МЧС.

По данным агентства, сообщение о возгорании поступило в 14:33 по местному времени (13:33 мск). На место для тушения пожара выехали больше десяти единиц техники, а также группа реагирования из Национального центра управления кризисами.

По данным «РИА Новости», загорелся ангар аэродрома. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС Армении, пожар был локализован в 15:41 по местному времени (14:41 мск).

Совместная авиационная военная база Армении и России в Эребуни была сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на нее переправили многоцелевые истребители МиГ-29, а в феврале 2016-го — модернизированные МиГ-29С и транспортный вертолет Ми-8МТ.

