Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Башкирии

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Башкирии

Один человек погиб и четверо пострадали в результате автоаварии в Башкирии, сообщается в блоге начальника регионального УГИБДД.

По данным ресурса, днем в Туймазинском районе республики на дороге Шаран — Туймазы произошло столкновение ВАЗ-2107 с 26-летним водителем за рулем и Hyundai Accent с 29-летним водителем. Машины двигались во встречном направлении.

33-летний пассажир «семерки» от полученных травм умер на месте происшествия. Оба водителя, а также два пассажира Hyundai доставлены в больницу с травмами.

В ГИБДД отметили, что находившийся за рулем ВАЗ-2107 мужчина не имел водительского удостоверения.