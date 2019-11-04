В Госдуме заявили о намерении сохранить ВТО

Россия намерена сохранить Всемирную торговую организацию как гарант справедливой международной торговли. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков на закрытой сессии парламентской «двадцатки» в Токио, пишет ТАСС.

По его словам, Россия — открытая экономика с весомым соотношением внешней торговли к ВВП. Страна будет и дальше развивать международную кооперацию и привлекать инвесторов на внутренние рынки.

«В связи с этим будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы», — сказал Жуков.

По его мнению, сейчас многосторонние торговые переговоры фактически парализованы. «С тревогой отмечаем паралич многосторонних торговых переговоров на площадке ВТО», — отметил Жуков. Он считает, что уже в декабре 2019 года механизм разрешения споров в торговле может прекратить свою работу.

Заместитель спикера Госдумы добавил, что «мировая торговая система в последние годы находится в глубоком кризисе», а торговые отношения могут откатиться к системе вековой давности, при которой преобладал «бартерный принцип».