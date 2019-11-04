Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил кандидата от Социалистической партии Иона Чебана с победой во втором туре выборов мэра Кишинева Об этом сообщает deshide.md.

Глава Молдавии заявил, что в жизни молдавской столицы начинается «новая позитивная страница». Додон также призвал Чебана «не испытывать эйфорию», отметив, что он должен стать мэром для всех жителей города, в том числе тех, кто не голосовал за него.

«Люди ждут результатов», — отметил президент Молдавии.

Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии страны, за Чебана отдали свои голоса 52,39% избирателей, за его соперника Андрея Нэстасе, единого кандидата от блока Acum, проголосовали 47,61% избирателей. По данным ЦИК, в выборах приняли участие порядка 650 тыс. жителей молдавской столицы.