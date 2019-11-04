В Евростате назвали самую опасную страну Европейского союза

Самой опасной страной Евросоюза стала Бельгия. Об этом свидетельствуют данные исследования Евростата, опубликованные на сайте службы.

Как следует из сообщения ведомства, в 2017 году в Бельгии было зафиксировано наибольшее число правонарушений на 100 тыс. жителей — 167. На второе место эксперты поместили Францию (150), на третье — Испанию (144). Наиболее низкий уровень преступности зафиксирован в Словакии и Венгрии (9).

По данным Евростата, наибольшее количество убийств в указанный период произошло в Латвии (5,6 на 100 тыс. жителей) и Литве (4).

В сообщении ведомства отмечается, что число ограблений в странах-членах Евросоюза в период с 2011 по 2017 год понизилось на 24%, составив 396 тыс. Вместе с тем, только за 2017 год количество нападений превысило показатель в 1,1 млн.