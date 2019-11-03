Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации

Актер Семчев опроверг информацию о своей госпитализации

Российский актер Александр Семчев опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По словам актера, он нормально себя чувствует и сейчас находится у себя дома.

«Я дома… Это утка», — отметил Семчев. Как сообщает «РИА Новости», сведения о госпитализации актера также опровергла его агент Наталья Алгереева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Семчева. Как говорилось в публикации, у актера резко упало давление, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Александр Семчев — российский актер театра и кино, продюсер, кинорежиссер. С 1997 года служит в Московском художественном театре (МХТ) им. Чехова.