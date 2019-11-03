Французские СМИ сообщили о смерти актрисы и певицы Мари Лафоре

Французские СМИ сообщили о смерти актрисы и певицы Мари Лафоре

Французская актриса и певица, исполнительница песни Manchester et Liverpool Мари Лафоре умерла на 81-м году жизни, сообщает Le Monde.

Лафори умерла в городе Женолье в Швейцарии. Причины ее смерти не называются.

В 1960 году Лафоре вместе с Аленом Делоном снялась в картине режиссера Рене Клемана «На ярком солнце», ставшей первой экранизацией романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли».

Как певица она приобрела известность в 1963 году, выпустив песню Les vendanges de l'amour. Популярность также обрели Mon amour, mon ami и Il a neigé sur Yesterday.

В1978 году Лафоре приняла гражданство Швейцарии и переехала в Женеву, где открыла художественную галерею. В 2005 году после 30-летнего перерыва она вернулась к песенным концертам, выступив на сцене Театра Буфф-Паризьен.