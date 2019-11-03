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Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил «щедрый талант», «уникальные вокальные данные» и «безукоризненный вкус» Градского.

Путин также отметил, что артист помимо своего дела участвует в творческих проектах, помогая одаренной молодежи в профессиональном становлении.

«Желаю вам здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения», — говорится в поздравлении.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы Градский начал выступать сольно.

Среди его музыкальных дисков — «Русские песни» (1980), «Размышления шута» (1987), «Утопия А.Г.» (1987), «Ностальгия» (1988), «Монте-Кристо» (1989), «Экспедиция» (1990) и другие. Он также является автором музыки ко многим фильмам, таким как «Романс о влюбленных» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Перевал» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «В августе 44-го» (2001), и другим.

Теги: Владимир Путин, Александр Градский, поздравление, юбилей
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