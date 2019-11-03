Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил «щедрый талант», «уникальные вокальные данные» и «безукоризненный вкус» Градского.

Путин также отметил, что артист помимо своего дела участвует в творческих проектах, помогая одаренной молодежи в профессиональном становлении.

«Желаю вам здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения», — говорится в поздравлении.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1969 году он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время учебы Градский начал выступать сольно.